Avellino, trovato morto in casa il giornalista e poeta Cesare Ventre

E’ stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione di Avellino, il poeta, storico e giornalista Cesare Ventre di 63 anni.

Parenti e amici avevano lanciato l’allarme non riuscendosi a mettere in contatto da qualche ora. Immediato l’arrivo presso la casa di via Giancola, alla frazione Bellizzi Irpino, di una squadra dei vigili del fuoco. I caschi rossi, utilizzando una scala, sono saliti al primo piano dell’edificio. Una volta dentro hanno rinvenuto il 63enne cadavere.

Dolore e sconcerto in Irpinia, per un appassionato di storia locale e per un grande tifoso dell’Avellino Calcio. Da Radio Notte Stereo i suoi commenti sulle prestazioni dei lupi. Numerosi i messaggi di cordoglio.