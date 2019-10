Mercoledì 2 Ottobre 2019, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Individuato e denunciato un falso avvocato che aveva provato a truffare un'anziana di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino. I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno deferito alla Procura della Repubblica di Avellino un trentenne napoletano, in seguito alle indagini messe in campo. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio quando, il malvivente, dopo una telefonata alla vittima prescelta, si è presentato spacciandosi per avvocato.L'uomo ha fatto credere alla donna che la figlia era stata arrestata in seguito a un incidente stradale. Per poterla liberare sarebbero serviti 6 mila euro. Il trentenne e la donna si sono poi recati presso l'ufficio postale per prelevare la somma necessaria, ma l'impiegato, che ben conosceva l'anziana e le sue abitudini, ha intuito che stesse accadendo qualcosa di strano e ha chiesto l'intervenuto dei Carabinieri. A questo punto il truffatore si è allontanato velocemente. I militari dell'Arma hanno avviato subito le indagini. Grazie alle riprese della videosorveglianza, all'analisi del modus operandi e alle varie testimonianze raccolte, sono riusciti ad identificare il trentenne, tra l'altro già gravato da precedenti analoghi. A suo carico è scattata la denuncia in stato di libertà. I Carabinieri sono alla ricerca di eventuali complici.