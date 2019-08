Mercoledì 21 Agosto 2019, 14:48

I carabinieri della stazione di Lauro hanno denunciato una 25enne dell’hinterland nolano, già gravata da specifici precedenti di polizia, irreperebile dopo aver venduto online un costoso ricambio meccanico per auto e avere riscosso la somma pattuita versata dal malcapitato su carta prepagata.Attraverso una serie di accertamenti, i militari dell’Arma sono riusciti a identificare la presunta responsabile per la quale è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.