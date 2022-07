Avellino, tunnel e metro si avvicina la «liberazione»: si attende la data

La luce dentro al Tunnel, l'ok della commissione europea sulla Metropolitana leggera. Le storiche incompiute del capoluogo sono ad un punto di svolta.

La giornata di ieri, in questo senso, è stata campale. In mattinata, il tunnel si è mostrato ormai pronto all'inaugurazione. Anche se la data è ancora oscura. Mancava solo l'approvvigionamento energetico per poterlo aprire. E, dopo 15 anni di attesa, la corrente è arrivata. Nei giorni scorsi, la giunta aveva comunale aveva destinato all'Enel i locali interni al centro commerciale «Vivendi», per 29 anni rinnovabili, proprio al fine di realizzare quella cabina elettrica di cui si discute ad Avellino dall'inizio dell'anno. Ieri mattina, le luci si sono accese tutte insieme.

All'altezza di Piazza Garibaldi, sono state anche rimosse le recinzioni in ferro che da tempo immemore bloccano l'accesso. Al loro posto, una fila di molto più modeste transenne. Uomini e mezzi si sono portati all'interno, dove hanno provato le tante illuminazioni dei pannelli e percorso il tratto in galleria da via San Leonardo a via Luigi Amabile. Dalla parte dell'imbocco vicina a Rione San Tommaso, un camion della società dei rifiuti IrpiniAmbiente ed altri mezzi è stato utilizzato per ripulire l'asfalto dalle erbacce e dai piccoli rifiuti che si sono accumulati negli ultimi mesi.

Le illuminazioni e l'ingresso dei mezzi nel tunnel hanno attirato la curiosità dei passanti. Del resto, l'eliminazione della recinzione esterna impone di chiudere subito l'infinito capitolo. Perché l'opera è esposta all'ormai consueta escalation vandalica che sta interessando la città.

Ieri mattina, la prima macchina a percorrere il tratto è stata una Tipo rossa dei tecnici della pubblica illuminazione. Sotto al Tunnel, non si potrà andare a più di 30 chilometri all'ora, con doppio senso di circolazione e, di conseguenza, divieto di sorpasso. Nel pomeriggio, l'altra storica fumata bianca. A venti anni dalla progettazione della Metropolitana leggera, l'Ue ha constatato in loco che l'infrastruttura è pronta. Per la città significa - salvo colpi di scena - la fine dell'incubo di dover restituire 20 milioni di euro e fallire. Lucio Paderi, referente della Comunità Europea, insieme ai funzionari di Air, Anm e l'Autorità di Gestione della Regione, ha effettuato un giro sull'intero tracciato a bordo della filovia, e visitato le autorimesse di Torrette di Mercogliano. «Abbiamo effettuato la verifica decisiva per la metropolitana leggera - riferisce al termine il sindaco Gianluca Festa - Tutto ok, finanziamento salvato ed a breve partiranno anche a regime le corse. Sono molto soddisfatto, questa è una notizia di fondamentale importanza per la nostra città, merito dell'impegno e del lavoro di tutta la nostra amministrazione».

Il primo agosto dovranno salire i passeggeri a bordo. Poi, la Metro dovrà circolare per almeno 5 anni. Il difficile, forse, viene adesso. L'opera è invisa alla cittadinanza. I cordoli spuntati in giro per il capoluogo stanno esasperando tutte le categorie sociali. Ci si è accorti che quelli di via Circumvallazione, in corrispondenza dell'Asl, tolgono posti auto ai diversamente abili e spazio alle autoambulanze. Altra svista clamorosa che non sfugge al Movimento Italiano Disabili: «Il calvario per i diversamente abili avellinesi non si placa, la Metro leggera continua a creare sempre più vergognosamente e indecorosamente notevoli e ulteriori forti disagi ai danni dei cittadini - denuncia il rappresentante del Mid, Giovanni Esposito - L'installazione della segnaletica orizzontale gialla delimitativa della corsia preferenziale adiacente gli uffici di Riabilitazione della Asl di Avellino, ufficio quest'ultimo a cui i diversamente abili si rivolgono quotidianamente per espletare le richieste e il ritiro forniture ausili, ha cancellato e privato gli utenti stessi degli spazi e stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno, togliendo posto cosi notevolmente e soprattutto in maniera irresponsabile e indecorosa anche alle ambulanze del servizio pubblico di Emergenza Sanitaria Territoriale del 118. E importante - aggiunge - che sulla questione la politica faccia, oltre che chiarezza, una giusta e adeguata riflessione. E che l'amministrazione comunale intervenga e riveda a questo punto in maniera concreta, incisiva e urgente il piano parcheggi cittadino ridotto ormai ai limiti della soglia dei bisogni».