Avellino, riparte il Training Up 2022 per la preparazione ai test universitari

Dal 25 e 31 luglio e dal 23 al 30 agosto Tutor Up organizzerà ad Avellino, presso l’Hotel de la Ville, il proprio Training Camp 2022, per la preparazione ai test di Ammissione in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.

I Training Camp sono una full-immersion rivolta a tutti gli studenti che vogliono concludere il proprio percorso preparatorio saggiando le proprie capacità, le condizioni e le tempistiche della prova. Un servizio efficace ed innovativo, collaudato negli anni, con simulazioni, esercitazionoi, tecniche di gestione del tempo e dell’ansia, sia in presenza che online.

I Training Camp ogni anno hanno visto aumentare il numero dei partecipanti, ed ogni anno si sono rinnovati e perfezionati¸ rinnovati: da quest’anno Tutor Up consentirà a cinque studenti del comune ospitante, particolarmente meritevoli, con reddito isee entro i 15.000 euro, di frequentare i Training Camp in maniera del tutto gratuita. A Portici dal 3 al 12 settembre si terrà, invece, il Training Camp per gli studenti che affronteranno i test di Professioni Sanitarie, previsti il 15 settembre.