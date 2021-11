«Parta entro luglio»: ultimatum dell'Ue sulla Metro leggera o fondi da restituire

L'Europa gela il Comune. La procedura per la restituzione dei fondi della Metropolitana leggera è partita e sarà notificata a giorni a Palazzo di Città.

Il timer di una gigantesca bomba ad orologeria, da 20 milioni di euro, è stato dunque attivato. L'amministrazione Festa può salvarsi dal disastro, anche finanziario, disinnescandola in solo in un modo: mettendo in strada i mezzi prima che scada l'ultima e irrevocabile deadline accordata già...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati