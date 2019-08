Avellino avrà presto una strada in ricordo delle vittime dell'ex Isochimica. Nella giornata di oggi, il sindaco Festa ha incontrato una delegazione degli ex operai da cui è stata avanzata la proposta. La strada sarà quella davanti allo stabilimento a cui verrà dato il nome di via «Vittime dell'Isochimica».

Giovedì 29 Agosto 2019, 17:31

