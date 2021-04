Avellino, vaccini al rallentatore impennata di polemiche

Continua la polemica sulle vaccinazioni in Irpinia. Le dichiarazioni dell'Asl, riportate su queste colonne, dove la manager Morgante spiega come alcuni centri in provincia siano stati chiusi per mancanza di fiale, vengono riprese dal dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Giovanni D'Ercole, che già aveva attaccato i vertici della sanità locale per la mancanza di comunicazione: «Ecco finalmente dall'Asl cominciano a dire la verità, anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati