Vanno a fuoco i rifiuti in centro città, danneggiati il portone di un palazzo e un’auto in sosta. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino ha scongiurato altri problemi. I caschi rossi sono intervenuti in via Serafino Soldi ad Avellino per un incendio che ha interessato cartoni e cassoni per la raccolta differenziata dei rifiuti di un condominio del posto. Danni ad un'autovettura parcheggiata e alla facciata del palazzo, oltre al portone d’ingresso. Si pensa ad un atto vandalico.

Ultimo aggiornamento: 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA