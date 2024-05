Venticano, fermato al posto di blocco fornisce le generalità del gemello, arrestato

Fermato a bordo dell’auto a Venticano, a un posto di blocco dei carabinieri, fornisce le generalità del fratello gemello. In manette un 36enne napoletano con numerosi precedenti.

Alla richiesta di fornire i documenti, si è limitato a fornire le proprie generalità, affermando di non avere al seguito la patente di guida. Ma il suo comportamento non ha convinto i carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo.

In breve tempo la scoperta: il fermato, privo di patente poiché già revocata, avrebbe fornito le generalità del fratello gemello. Per l’uomo, già gravato da alcune sentenze di condanna e con un nutrito curriculum criminale (compreso un avviso orale aggravato), è allora scattato l’arresto in flagranza di reato e la sottoposizione agli arresti domiciliari.