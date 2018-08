CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Agosto 2018, 11:00

MIRABELLA ECLANO - Sono stati aggrediti e malmenati solo per aver fatto il loro dovere. Due veterinari dell'Asl di Sant'Angelo dei Lombardi, A.R. e G.M., hanno riportato, al di là dello spavento, escoriazioni e contusioni, guaribili rispettivamente tra i quindici e i venti giorni, durante un'ispezione che stavano effettuando all'interno di un'azienda agricola nelle campagne della frazione Passo di Mirabella Eclano.La coppia di professionisti aveva appena rilevato delle irregolarità, oggetto di sanzioni amministrative, a un allevamento di suini quando è scoppiato il putiferio coi titolari dell'azienda che dapprima hanno inveito in malo modo poi si sono scagliati contro di loro (colpendo A.R. alla testa), costringendoli così a scappare e a trovare riparo nell'autovettura di servizio. Hanno allertato pure i Carabinieri durante il parapiglia, e poco dopo hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Ariano Irpino. La prognosi emessa per entrambi va appunto dalle due settimane ai venti giorni. Per lo choc subìto ci vorrà molto tempo ancora.