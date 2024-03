Tornano le violenze in via De Concilij. Una rissa si è registrata nel fine settimana, mettendo in allarme passanti e residenti.

Ad affrontarsi due gruppi di giovanissimi. Sono volati calci e pugni. L'episodio è avvenuto tra sabato e domenica intorno alla mezzanotte. Diverse le segnalazioni alle forze dell'ordine. Sul posto è piombata una pattuglia dei carabinieri già in giro di perlustrazione. Ma quando i militari dell'Arma sono giunti sul luogo, i protagonisti della zuffa si erano già dileguati. Indagini in corso per individuare i ragazzi che se le sono date di santa ragione e per accertare i motivi alla base della rissa. I colpi che si sono sferrati sono stati violenti.

Al momento non è stata presentata alcuna denuncia. Potrebbero essere coinvolti anche minorenni. Un contributo alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza che puntano proprio sulla strada. In via De Concilij insistono locali frequentati da giovanissimi. I militari dell'Arma hanno raccolto le prime informazioni sul posto per cercare di avere una ricostruzione di quanto accaduto. Hanno sentito i giovani presenti al momento dell'intervento in via De Concilij. Ma non c'è stata molta collaborazione.

Qualcuno avrebbe tentato anche di sminuire l'accaduto. Di tutt'altro tenore le segnalazioni alle forze dell'ordine per sollecitare l'intervento: più ragazzi erano coinvolti nella violenta zuffa. Non si esclude che i giovani si siano affrontati a calci e pugni sotto l'effetto di alcol. Appena qualche giorno fa, il titolare di uno dei locali in via De Concilij è stato denunciato dalla polizia per aver somministrato sostanze alcoliche a minorenni.

Si cerca anche di capire se qualcuno dei ragazzi presenti possa aver filmato la zuffa. Sembra che al momento non vi sia alcun video o immagine circolata tra i social o tra le chat di messaggistica.

Sono stati le urla e gli schiamazzi ad attirare l'attenzione di passanti e residenti. Quando è intervenuta la pattuglia dei carabinieri, i protagonisti della zuffa si sono immediatamente dileguati. Un altro episodio violento che vede protagonisti ancora una volta giovanissimi.

La scorsa estate sempre in via De Concilij due gruppi di ragazzine, di età compresa tra i 16 e 17 anni, se le diedero di santa ragione. La rissa fu ripresa in un video filmato dall'interno di un locale. Quella sequenza di immagini girò su diverse chat di whatsapp. Ad avere la peggio fu una 17enne alla quale fu strappata anche una ciocca di capelli. Ciocca di capelli che venne esibita come trofeo in un altro video. E ancora. Botte da orbi tra adolescenti lungo il Corso qualche giorno dopo. A scontrarsi due gruppi di quattordicenni.

Intervennero i carabinieri per dividerli e calmare gli animi. Sulla movida è alta l'attenzione da parte delle forze dell'ordine che operano sotto il coordinamento di Palazzo di Governo. Il prefetto di Avellino, Paola Spena, monitora la situazione costantemente con riunioni specifiche del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nei fine settimana viene potenziato il dispositivo di controllo da parte di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale. Riflettori puntati maggiormente sui luoghi frequentati dai giovani: via De Concilij, viale Italia, corso Vittorio Emanuele, piazza Libertà, il centro storico e via Tuoro Cappuccini.