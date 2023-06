«Attenzione! Zona malridotta e danneggiata. Alto rischio caduta». Ormai esasperati dalla manutenzione praticamente inesistente a viale Italia, i rassegnati commercianti e i residenti della zona fanno leva quasi sull'ironia. In queste sere, davanti al ristorante-vineria Hirpus è spuntata una lavagnetta di quelle solitamente utilizzate per presentare il menù agli avventori. Ma invece di elencare i cibi e le bevande del giorno, il riquadro avvertiva gli stessi a fare attenzione ai lastroni di porfido e granito divelti o usurati della pavimentazione del marciapiede. Una vera e propria insidia per chi frequenta lo storico boulevard dei Platani. E basta una semplice passeggiata su ambedue le passerelle pedonali per accorgersene. Praticamente ovunque saltano all'occhio lastroni mancati o traballanti, per non parlare delle aiuole in totale decadimento.

APPROFONDIMENTI Riapre la cappella dei carabinieri, cerimonia con il generale Rispoli Premio Scola in bilico, la figlia Silvia avverte: «Inutile senza risorse»

L'idea dell'avviso è stata del giovane titolare di Hirpus Antonio Tulimiero: «Quattro anni fa ho deciso di investire nella mia terra lasciando un posto di lavoro sicuro in Toscana, ma in queste condizioni è molto difficile fare ristorazione». Proprio davanti l'ingresso del locale sono saltate un paio di mattonelle che hanno creato un dislivello su cui clienti e passanti inciampano quasi ogni giorno. «Proprio poche sere fa denuncia il giovane le telecamere della video-sorveglianza hanno ripreso una signora anziana che è inciampata e ha rischiato di farsi male. È davvero pericoloso ma per tutti, non solo per chi è avanti con l'età». Antonio ha segnalato le problematiche più volte sia ai vigili urbani che agli uffici manutenzione del Comune, senza però ottenere alcuna risposta. «Ad oggi ancora nessuno ha provveduto, anzi una volta mi hanno sbeffeggiato dicendomi che da altre parti è peggio», racconta il ristoratore.

Ha rischiato addirittura una multa la signora Gerarda Preziuso, titolare dell'emporio "Pasquale" che tratta articoli di vario genere. «Da maggio a settembre mi adopero quasi ogni giorno per pulire le fioriere con scopa e acqua racconta -. Lo faccio in primis per me perché il pomeriggio mi siedo qualche minuto per rinfrescarmi un po' e poi per i tanti anziani che passeggiano in zona e che cercano un po' di ristoro. Mai mi sarei aspettata di ricevere i vigili urbani con la minaccia di un verbale. Per fortuna tutto si è risolto e lo stesso comandante Michele Arvonio si è scusato personalmente dell'accaduto. Qualcuno deve aver pensato che usassi dei deterrenti oltre all'acqua ma non è assolutamente così». Il problema, verbale a parte, resta però viale Italia che attende ormai da troppo tempo un'opera di riqualificazione. «Le fioriere sono tutte aperte e spaccate, si rischia veramente che qualcuno si faccia male. Ed è una questione anche di decoro urbano. Noi commercianti proviamo ad abbellirle con fiori ma i ragazzini puntualmente li strappano o li calpestano nelle notti di movida. La realtà è che viale Italia è completamente abbandonata. Noi paghiamo le tasse e l'utilizzo del suolo pubblico senza ricevere in cambio alcuna tutela» aggiunge Gerarda.

Una situazione insostenibile anche per i residenti: «Sono caduto per colpa di una mattonella saltata. Non ho querelato il Comune ma semplicemente ho chiesto che venisse riparata. In alcune zone lo hanno fatto ma in altre no», dice un signore anziano a spasso col piccolo nipote in passeggino. «Abbiamo ricevuto tante promesse dall'attuale sindaco: ci ha detto che avrebbe fatto un viale nuovo e bellissimo, ma la verità è che qui non è stato fatto niente», denuncia infine un'anziana coppia di passaggio per i platani.