Giovedì 16 Maggio 2019, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vigile urbano è stato investito questa mattina all’incrocio tra via Trinità e via Nappi ad Avellino, non lontano dal vescovado e dalla scuola “Leonardo da Vinci”. L’agente ha riportato ferite agli arti inferiori. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso.Non appena appresa la notizia, il comandante della polizia municipale, Michele Arvonio, si è portato sul posto per accertarsi delle condizioni dell’agente che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti diagnostici e per essere sottoposto alle cure del caso.