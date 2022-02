Avellino, vino comune spacciato per Dop: maxi sequesto in Irpinia

Imbottigliavano e commercializzavano comune vino sfuso proveniente da cantine di Forino e Montefalcione, in provincia di Avellino, falsificando il marchio dop. La frode è stata scoperta dalle indagini dei carabinieri forestali di Lacedonia e Volturara Irpina, coordinate dalla Procura di Avellino, che ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale irpino il sequestro preventivo di dieci mila bottiglie di vino variamente etichettato come Taurasi, Greco di Tufo e Falanghina.

Altre migliaia di ettolitri di vino sono state sequestrate all'interno delle due cantine i cui titolari sono stati denunciati per frode in commercio ed anche per bancarotta fraudolenta: da una loro azienda precedentemente fallita ed affidata alla curatela, avrebbero sottratto più di mille ettolitri di vino a loro volta destinati alla commercializzazione come prodotti dop.