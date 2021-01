Un altro sindaco alle prese con il Covid-19. È il primo cittadino di Sant'Angelo all'Esca, Attilio Iannuzzo. Il bollettino giornaliero del virus restituisce altri 52 contagi e un decesso all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Nel nosocomio del Tricolle è spirato un 54enne di Vibonati (Salerno), che era ricoverato nella Terapia Intensiva Covid. I nuovi positivi sono stati scovati su un totale di 1.081 tamponi analizzati, per un indice di positività che passa dal 3,5% al 4,8% in 24 ore.

È forte ancora la preoccupazione in Valle Caudina, dove ieri sono emersi 12 contagi: 10 a San Martino Valle Caudina e 2 a Cervinara.



Dopo il sindaco di Scampitella Antonio Consalvo, dunque, anche la fascia tricolore di Sant'Angelo all'Esca è alle prese con il virus. «Sono risultato positivo al Covid e sono a casa in isolamento insieme alla mia famiglia scrive il sindaco Iannuzzo sulla pagina Facebook del Comune - I tamponi di mia moglie e di mio figlio, fortunatamente, hanno dato esito negativo ma non possiamo escludere nuove conseguenze. Purtroppo abbiamo saputo della positività di altri amici e quindi come prima cosa abbiamo subito provveduto a sospendere le attività scolastiche in presenza nonché quelle degli uffici comunali che saranno operativi in smart working e via telefono».

Il dettaglio del report di ieri dell'Azienda sanitaria riporta 2 residenti infetti ad Ariano Irpino, 1 ad Avellino, 3 a Baiano, 1 a Calabritto, 2 a Caposele, 2 a Castel Baronia, 2 a Cervinara, 2 a Chiusano di San Domenico, 6 a Forino, 1 a Mercogliano, 3 a Montefalcione, 2 a Monteforte Irpino, 1 a Montefusco, 1 a Montemiletto, 4 a Montoro, 8 a Nusco, 10 a San Martino Valle Caudina e 1 a Vallata. Al netto della Valle Caudina, fanno registrare numeri alti anche Nusco e Forino. In quest'ultimo Comune è coinvolto un intero nucleo familiare.

Novità anche sul fronte dell'ordine pubblico: la Polizia ha identificato e denunciato una 60enne a un 40enne di Mugnano che lo scorso 22 dicembre aggredirono, usando anche un estintore, un medico del Moscati dopo essersi introdotti nel Covid Hospital per chiedere notizie su un loro familiare ricoverato. I due sono stati denunciati per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.



Con i 52 positivi di ieri comunicati dall'Asl di Avellino, il bilancio della seconda ondata della pandemia, con guariti e decessi, riporta 9.399 casi in Irpinia. Questa la situazione Comune per Comune: Avellino (1.234 contagi totali), Montoro (553), Avella (371), Mercogliano (294), Ariano Irpino (284), Monteforte Irpino (268), Cervinara (229), Mirabella Eclano (227), Atripalda (202), Solofra (195), Baiano (179), Lauro (166), Grottaminarda (161), Mugnano del Cardinale (154), Sperone (129), San Martino Valle Caudina (125), Montella (120), Montemiletto (113), Altavilla Irpina (103), Nusco (99), Pratola Serra (97), Forino (96), Quindici (96), Serino (94), Gesualdo (94), Lioni (93), Frigento (85), Rotondi (85), Volturara Irpina (83), Sirignano (83), Marzano di Nola (74), Chiusano San Domenico (71), Roccabascerana (70), Aiello del Sabato (69), Flumeri (68), Domicella (67), San Michele di Serino (66), Ospedaletto d'Alpinolo (64), Fontanarosa (63), Sant'Angelo dei Lombardi (62), Pago Vallo Lauro (62), Vallata (62), Moschiano (60), San Potito Ultra (59), Bonito (57), Montemarano (57), Sturno (56), Capriglia Irpina (55), Venticano (55), Manocalzati (52), Montefalcione (52), Cesinali (43), Contrada (43), Prata Principato Ultra (42), Grottolella (41), Santa Paolina (37), Bagnoli Irpino (37), Candida (36), San Sossio Baronia (36), Taurano (35), Savignano Irpino (34), Santa Lucia di Serino (34), Santo Stefano del Sole (33), Montecalvo Irpino (32), Caposele (32), Summonte (30), Montefredane (29), Bisaccia (29), Carife (29), Pietrastornina (29), San Nicola Baronia (29), Calitri (28), Taurasi (28), Quadrelle (28), Casalbore (28), Melito Irpino (27), Montefusco (27), Scampitella (26), Villamaina (24), Salza Irpina (23), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Cassano Irpino (21), Calabritto (21), Aquilonia (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), Sorbo Serpico (17), Zungoli (16), Torre le Nocelle (16), Castel Baronia (16), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Vallesaccarda (14), Lapio (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Parolise (11), Paternopoli (10), Senerchia (10), Conza della Campania (9), Sant'Andrea di Conza (9), Castelvetere sul Calore (8), Rocca San Felice (7), Morra de Sanctis (6), Greci (6), Teora (6), San Mango sul Calore (5), Sant'Angelo all'Esca (5), Torrioni (4), Andretta (4), Luogosano (4), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2), Cairano (1).

