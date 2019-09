Lunedì 30 Settembre 2019, 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verrà eseguita domani l'autopsia sul corpo della volontaria della Croce Rossa investita in pieno centro ad Avellino lo scorso sabato. Anna Rita Salandra è stata travolta sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada, nei pressi del terminal dei bus per Salerno. Alla guida dell'auto un 53enne del capoluogo irpino che si è subito fermato per prestare soccorso. L'uomo ha poi avvertito un malore. Ora è indagato per omicidio stradale. Indagano gli agenti della polizia municipale del capoluogo irpino sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino.