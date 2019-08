CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Agosto 2019, 12:00

È il giorno del pre-dissesto. Il Consiglio comunale di Avellino è chiamato ad assumere, improrogabilmente, una decisione che condizionerà la vita della città per i prossimi 10 anni. Altrimenti, sarà immediatamente default.Questo pomeriggio, a partire dalle 15, l'assise cittadina dovrà infatti approvare il piano di riequilibrio redatto dalla triade commissariale e approvato in giunta dall'esecutivo Festa, nella sua prima riunione ufficiale, per inviarlo entro il termine perentorio del 23 agosto alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno. Approvandolo, il Comune accederà ad un fondo di rotazione da 16 milioni di euro, che poi dovrà restituire nei 10 anni.