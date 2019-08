CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 22 Agosto 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avellino è ufficialmente in predissesto. Il via libera del Consiglio comunale, che approva il piano di riequilibrio e scongiura il dissesto con i 20 voti della maggioranza (l'opposizione è uscita dall'aula), fa scattare il conto alla rovescia.La clessidra è tarata sui prossimi 10 anni, anche se l'obiettivo è farcela in 7. Per rimettere i conti in sesto, l'amministrazione di Gianluca Festa dichiara guerra agli evasori, ma rassicura sulla volontà di non scaricare i sacrifici - che gioco forza si richiederanno - sulle fasce deboli. Allora annuncia l'esternalizzazione del servizio tributi, messa nero su bianco, ieri mattina, nella delibera di giunta proposta dal vice sindaco, Laura Nargi, ed approvata dall'esecutivo.