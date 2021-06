Avellino, vuole i soldi per la droga: minaccia la madre con un'ascia

In strada armato di ascia, dà in escandescenze, danneggia la «gazzella» dei Carabinieri e si scaglia contro i militari. È successo a Baiano (Avellino), dove un 27enne è stato arrestato per tentata estorsione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dell'auto militare.

Il fatto è accaduto poco dopo mezzanotte, quando la pattuglia, impegnata in un servizio perlustrativo, ha intercettato il giovane che, armato d'ascia e in evidente stato di agitazione, si aggirava senza meta nel centro abitato di Baiano. La segnalazione era giunta al 112, riferendo di un esagitato che poco prima, all'interno della sua abitazione, aveva danneggiato il mobilio e minacciato la madre che si era rifiutata di dargli i soldi per l'acquisto della droga.

All'intervento della pattuglia di Carabinieri, il giovane ha colpito con l'ascia il cofano della Gazzella e proferito frasi offensive e minacciose nei confronti dei militari. I militari, supportati da un'altra pattuglia giunta sul posto, sono riusciti a bloccare e a disarmare il 27enne, senza che alcuno rimanesse ferito. Il 27enne è stato quindi portato in caserma e dichiarato in stato d'arresto, posto a disposizione della Procura di Avellino che ne ha disposto il trasferimento al carcere di Bellizzi Irpino. L'ascia è stata sequestrata.