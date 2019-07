Venerdì 26 Luglio 2019, 19:39

La federazione provinciale del Pd di Avellino ha un nuovo commissario: sarà Aldo Cennamo a gestire il partito in vista del prossimo congresso. La nomina è stata definita dal segretario nazionale, Nicola Zingaretti, dopo la decisione del Tribunale di Avellino che, lo scorso 7 maggio, ha annullato tutti gli organismi eletti dall'ultimo congresso provinciale. A presentare ricorso era stato Michelangelo Ciarcia, dopo aver perso il testa a testa con Giuseppe Di Guglielmo. Cennamo nei prossimi giorni verrà ad Avellino per una prima visita alla sede di via Tagliamento.«Desidero esprimere la mia gratitudine al Segretario nazionale Nicola Zingaretti ed all'intera direzione nazionale del Pd per la stima e la fiducia che mi hanno manifestato nell'assegnarmi un incarico così delicato - dichiara il neo commissario. Ringrazio, altresì, quanti hanno espresso il loro apprezzamento sulla mia designazione. Mi adopererò con tutte le mie energie per assolvere il mandato affidatomi e ristabilire un clima di serenità e di dialogo, nella convinzione d'una piena collaborazione di tutte le forze del Partito Democratico di Avellino».