Una decina di multe e due rimozioni di auto con il carroattrezzi. È questo il bilancio dopo il primo giorno di attivazione della Zona a traffico limitato (Ztl) in Piazza Duomo. Il mese di fase sperimentale, senza sanzioni, non ha sortito dunque gli effetti sperati: gli avellinesi non hanno ben recepito il provvedimento e anche se non autorizzati continuano sia a circolare sia a parcheggiare nei pressi della cattedrale. Una pattuglia della polizia municipale ha presidiato per buona parte della giornata la zona elevando le contravvenzioni ai trasgressori. «Dopo una trentina di giorni di tolleranza dice il comandante dei caschi bianchi Michele Arvonio non potevamo fare altrimenti. Siamo stati e saremo inflessibili, d'altronde per chi supera il varco non c'è scampo: la multa scatta in automatico grazie al sistema di videosorveglianza collegato con la nostra centrale operativa di via Tedesco». Quindi la precisazione per residenti e autorizzati: «A quanto pare non è chiaro a tutti che anche chi è inserito nella cosiddetta white list, ovvero coloro che hanno comunicato il proprio numero di targa in quanto residenti o lavoratori della zona, non può parcheggiare nell'area antistante al Duomo dove vige il divieto di sosta. Ieri abbiamo elevato le prime contravvenzioni e in due casi siamo stati costretti a far ricorso alla rimozione con carroattrezzi».



Oltre a chi abita sulla Collina della Terra, hanno richiesto e ottenuto un permesso per superare il varco della Ztl gli impiegati della Camera di Commercio e alcuni degli uffici della Curia. Mentre sono ancora in attesa di una risposta da parte dell'amministrazione comunale un paio di artigiani, il maestro Giovanni Spiniello (che in Piazza Duomo ha la sua bottega dove realizza quadri e sculture) e i tre dipendenti del Centro di ricerca per lo studio del pensiero meridionalistico «Guido Dorso».

Intanto, il provvedimento divide gli avellinesi. Sui social si sfoga il coordinatore cittadino di Confcommercio Giulio De Angelis: «In quella zona - scrive - c'è il Duomo e la sua cripta, c'è il Palazzo Victor Hugo con diverse associazioni e centri di ricerca al suo interno, c'è la sede di rappresentanza e la sala convegni della Camera di commercio, oltre agli uffici della Curia, attività artigianali e commerciali. Di sera, lo spazio antistante alla cattedrale, è una comoda area di parcheggio per chi frequenta i locali del Centro storico, che tutti noi vorremmo rinascesse. Fate un po' voi se questa Ztl ha un senso. Secondo me non ce l'ha».



Muovendo dalla stessa premessa un residente replica: «Tutti questi posti non sono messi a sistema per essere valorizzati come meriterebbero. Tuttavia, possono essere raggiunti anche a piedi: prima o poi dovrà cambiare la concezione che si arriva in auto fin sotto e addirittura dentro un locale o un ufficio». Roberto, che pure vive nel Centro storico, aggiunge: «Ma quali sono le attività artigianali e commerciali che insistono nei pressi del Duomo? Si contano sulle dita di una mano: diamo il permesso al maestro Spiniello e chiudiamola lì. Poi sarebbe utile ricordare che in nessuna città del mondo si parcheggia davanti a una chiesa storica». Secondo Vincenzo, che sulla Collina della Terra viene ogni mattina in compagnia del suo cane, «il problema non è la Ztl al Centro storico ma la mentalità della maggioranza degli avellinesi che vogliono spostarsi dappertutto con la macchina e non vogliono nemmeno pagare il parcheggio. Basti pensare che lì vicino c'è il parcheggio di campetto Santa Rita».



Luca Del Gaudio, animatore della pagina Facebook «Non sei irpino se», dopo aver postato una foto della Ztl, commenta: «Anziché emanare un provvedimento così restrittivo, sarebbe bastato rendere più serrati e capillari i controlli da parte delle forze dell'ordine, della polizia municipale in particolare, per debellare il fenomeno della sosta selvaggia e di pari passo regolamentare i parcheggi per i residenti. Tutto senza vietare la circolazione alle auto. Detto questo conclude Del Gaudio non possiamo non dire che la maggior parte dei Centri storici della città italiane sono pedonali». Dunque la città si divide, come al solito, su un provvedimento riguardante la mobilità. Un po' come accadde per i varchi della Ztl del Corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA