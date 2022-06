Avellino, Ztl e ordine pubblico asse con la Prefettura per ottenere rinforzi

Asse Comune-Prefettura per potenziare la sicurezza serale nella grande isola della movida che si è aperta in città con la pedonalizzazione del centro storico.

Ieri mattina, nel Palazzo di Governo, ha avuto luogo un confronto, richiesto dall'amministrazione di Piazza del Popolo, tra il sindaco, Gianluca Festa, la vice con delega al Commercio, Laura Nargi, e il prefetto, Paola Spena. Il Comune chiede rinforzi serali per controllare le strade...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati