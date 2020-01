«Ora vogliamo la verità sugli ultimi prepensionamenti degli ex operai Isochimica». All'indomani dell'ennesima vittima della fabbrica dei veleni, la numero ventinove, gli ex operai riaccendono i riflettori sulla loro vertenza.

Come anticipato, lunedì mattina, al Circolo della Stampa, si terrà un'assemblea pubblica organizzata insieme alla Cgil e aperta a tutte le organizzazioni sindacali e ai deputati irpini. Obiettivo fare chiarezza sui reali motivi che hanno bloccato il prepensionamento dell'ultimo gruppo di ex dipendenti di Elio Graziano, circa trenta persone, che hanno ottenuto il diritto alla quiescenza grazie al Decreto Crescita, in cui era stato inserito un emendamento promosso dalla deputata avellinese del M5S Maria Pallini. Un diritto riconosciuto, dopo anni di lotte, di cui però da giugno ad oggi si è persa ogni traccia.

Fatta la legge manca il decreto attuativo, documento necessario senza il quale gli uffici Inps non potranno accettare le domande di prepensionamento dei lavoratori che pure avevano salutato con entusiasmo quanto stabilito dall'allora governo giallo-verde che, per la prima volta, dichiarava l'inabilità al lavoro al 100% per quanti risultano affetti da patologie asbesto correlate. Una manovra che aveva trovato anche una notevole copertura finanziaria: 100 milioni di euro fino al 2028 di cui 7,7 milioni per il 2019, 13,1 per il 2020, 12,6 per il 2021, 12,3 per il 2022, 11,7 per il 2023, 11,1 per l'anno 2024, 10 per il 2025, 9,2 per il 2026, 8,5 milioni per il 2027 e 7,5 per il 2028. Un emendamento che, in sostanza, apporta una modifica alla Legge di Bilancio 2016 del Governo Renzi, grazie alla quale la maggior parte degli ex scoibentatori avevano potuto lasciare il lavoro anticipatamente per dedicarsi a se stessi, curarsi e riposarsi, e che avrebbe dovuto aggirare anche lo scoglio del ricongiungimento contributivo per quanti negli anni avevano svolto lavori diversi e dunque sono stati iscritti a diverse casse previdenziali. Per loro, stando al Decreto Crescita, avrebbero dovuto aprirsi le porte degli uffici Inps grazie al riconoscimento di inabilità al lavoro.

«Non a caso - spiega l'ex operaio Carlo Sessa - abbiamo deciso di fissare l'assemblea per lunedì mattina, giornata in cui anche i deputati irpini, prima di tornare a Roma per i lavori parlamentari, potranno partecipare. Sono loro d'altronde a doverci dare spiegazioni su cosa sia accaduto. Abbiamo dato al Governo Conte due il tempo di riorganizzarsi. Ma ora ne è passato davvero troppo». L'assemblea sarà anche l'occasione per chiedere ancora una volta il trasferimento del processo Isochimica ad Avellino. Per questo l'invito è stato esteso anche al sindaco Gianluca Festa.

r. f.

