Domenica 18 Agosto 2019, 18:58

Colpo di fortuna per un avellinese che aveva perso il borsello. All'interno c'erano lo smartphone e il portafogli che conteneva 200 euro in contanti, carte di credito e bancomat, documenti di identità e chiavi. All'uomo è andata bene perché a ritrovare il tutto sono stati gli agenti della polizia municipale del capoluogo irpino. I caschi bianchi hanno notato il borsello all'interno di una fioriera lungo corso Europa. Nessuno aveva toccato nulla, nonostante le centinaia di persone in città per i festeggiamenti del ferragosto avellinese. Dopo alcune ricerche gli uomini del comandante Michele Arvonio hanno individuato il proprietario a cui è stato restituito il tutto.