AvelVino, un gioco di parole che accende i riflettori su un argomento, una risorsa, un elemento caratterizzante il territorio, su cui spesso non si riesce ad avere una voce ed un progetto univoco: il vino torna protagonista in città per una tre giorni tra degustazioni e masterclass nata dalla collaborazione tra il Comune di Avellino e Gambero Rosso.

«In campagna elettorale avevamo annunciato l'organizzazione di un evento di rilevanza nazionale per promuovere le denominazioni dei vini locali e stiamo mantenendo la promessa» spiega il sindaco Gianluca Festa. «Conosciamo bene l'impatto economico e culturale di questo prodotto sul territorio per cui riteniamo che si debba fare un grande e costante lavoro di promozione e comunicazione. Spesso ci sentiamo dire o ci diciamo da soli abbiamo grandi vini, senza, però, vederli ottenere i successi che meriterebbero. Anche per questa ragione ho deciso di organizzare un evento che ci consentisse di far conoscere le eccellenti denominazioni del nostro territorio, portando in loco giornalisti italiani e stranieri, perché i nostri vini hanno un sapore diverso se li puoi assaggiare nei vigneti respirando l'aria di casa nostra. Siamo davvero orgogliosi di questa iniziativa. Siamo riusciti ad avere al nostro fianco il Gambero Rosso, vera e propria stella polare per tutti gli appassionati del settore, grazie al quale porteremo in città le firme più autorevoli del giornalismo enogastronomico italiano».

Il programma di AvelVino, da oggi fino a domenica, si divide in due fronti: gli appuntamenti riservati ai professionisti del settore ed i wine tasting aperti al pubblico che si terranno domani e domenica al Teatro Gesualdo. Si parte questo pomeriggio alle 18 presso Villa Amendola con il taglio del nastro e la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Seguirà un brindisi durante il quale gli ospiti potranno avere un primo contatto con il Greco di Tufo, il Fiano di Avellino e il Taurasi. È attesa la cena di gala dove verranno coinvolti importanti chef della regione. Sarà anche l'occasione ideale per avvicinarsi alla gastronomia locale che dovrà accompagnare nel migliore dei modi le tre gemme dell'enologia irpina.

Il filone degli appuntamenti dedicato agli addetti ai lavori proseguirà presso l'Istituto Tecnico Agrario Francesco De Sanctis sia domani che domenica mattina dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 12 alle 13.30 con due masterclass giornaliere, prima del lunch, che saranno guidate da un esperto del Gambero Rosso. Le prime tre saranno dedicate rispettivamente alla conoscenza delle singole denominazioni con un assaggio di vini rappresentativi delle varie sottozone. La quarta, invece, sarà l'occasione per scoprire punti d'incontro e soprattutto differenze tra i due prestigiosi bianchi irpini: il Greco di Tufo ed il Fiano di Avellino.

AvelVino si aprirà al pubblico attraverso il wine tasting appuntamento che Gambero Rosso annuncia come imperdibile e che permetterà ai partecipanti di scoprire e approfondire la conoscenza dei vini irpini. Domani e domenica dalle ore 18 alle ore 22 presso il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Due serate di degustazione in cui scoprire oltre 50 diverse espressioni delle 3 Docg irpine:. Oltre ai banchi d'assaggio non mancheranno sfiziosi assaggi e una selezione di prodotti tipici del territorio irpino. L'accesso all'evento sarà garantito solo con l'acquisto preventivo del biglietto (20 euro) sullo store del Gambero rosso (https://store.gamberorosso.it/). Eventuali biglietti ancora disponibili saranno in vendita presso il Teatro Gesualdo.