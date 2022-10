Aveva 180 dosi di marijuana in casa, arrestato 26enne e denunciata la convivente

Preso con la droga in casa. Un 26enne è stato arrestato a Sirignano dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano. La sua convivente, invece, è stata denunciata. Entrambi sono ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione domiciliare sono state trovate 180 dosi di marijuana. La droga è stata sequestrata, insieme a un bilancino di precisione rinvenuto nel corso dell’operazione. Il 26enne (già noto per reati in materia di stupefacenti) è stato dichiarato in arresto.