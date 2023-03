L'Azienda ospedaliera Moscati «sbarca» su Facebook

L'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino diventa social. Ieri, è stato, infatti, attivato un profilo Facebook e sono stati pubblicati i primi due post che subito hanno attirato l'attenzione dei cittadini. Nel bene e nel male.

Uno dei primi commenti sottolinea uno, tra i tanti, atavici problemi della struttura di Contrada Amoretta, ovvero i tempi bibilci delle liste di attesa. «L'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati ha delle valide professionalità - scrive un utente - ma i disservizi dovuti, probabilmente, ai tagli alla spesa sono troppi ed inaccettabili, un "regalo" della malapolitica. Per una persona anziana, invalida con la legge 104, una visita urgente da fare entro le 72 ore è stata prenotata per fine giugno 2023. Non credo di dover aggiungere altro».

Dunque, via libera a uno strumento certamente utile per avere un contatto più immediato con i cittadini (per il momento sono soltanto un centiniaio i followers, destinati, però, a crescere), ma che inevitabilmente presta il fianco alle critiche. In bocca al lupo.