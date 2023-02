È stato azzannato al volto dal suo pitbull di un anno e mezzo. Un'aggressione improvvisa che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Un 69enne di Lauro ha riportato gravi ferite al volto e alla testa. I denti del cane gli hanno strappato il lobo dell'orecchio e hanno rischiato di danneggiare in maniera permanente un occhio. I medici dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino hanno, però, scongiurato guai più seri per l'uomo che è ancora ricoverato nel presidio sanitario di Contrada Amoretta. Si trova al pronto soccorso dove è stato trasportato d'urgenza subito dopo essere stato azzannato. È giunto nel nosocomio in codice rosso: una situazione apparsa subito grave agli operatori sanitari del Moscati che hanno effettuato immediatamente le prime cure, per poi dedicarsi agli approfondimenti diagnostici. Importanti le ferite al volto che il 69enne, molto conosciuto e stimato in paese, ha riportato in seguito all'aggressione del molosso. Rimane sotto osservazione da parte dei medici, ma potrebbe essere dimesso a stretto giro di tempo.

APPROFONDIMENTI L'Irpinia pronta ad invadere il Vinitaly: oltre 100 imprese per lo stand collettivo Scomparsa da tempo in Irpinia, corpo trovato in avanzato stato di decomposizione Orrore in Irpinia: segregata in casa e legata con una catena, ​genitori condannati a 14 e 12 anni



Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, pare che l'uomo si fosse avvicinato al suo cane per condurlo dal veterinario. Quando ha provato a prenderlo all'interno del box dove viveva l'animale, è partita l'aggressione. Il 69enne è stato azzannato al volto e alla testa, dove pure ha riportato lesioni. Le sue urla hanno attirato i familiari presenti. È stato provvidenziale l'intervento del cognato che si è lanciato in suo aiuto. Con non poche difficoltà è riuscito a strappare via il pitbull che, a sua volta, lo ha afferrato a un braccio e a una mano. Ma è riuscito a liberarsi e a ricoverare nuovamente il cane all'interno del recinto a lui dedicato. Anche il cognato del 69enne è stato costretto a fare ricorso alle cure dei medici, ma è stato subito dimesso. Gli sono stati applicati dei punti di sutura all'arto per ricucire le ferite provocate dai morsi del cane.

Il pitbull, finora, non aveva mai avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti dei proprietari o di altre persone. Tant'è che il proprietario era pronto a sottoporlo a una visita veterinaria per verificare lo stato di salute, a dimostrazione di quanto affetto nutrisse nei suoi confronti. Un'attenzione massima per il benessere dell'animale che, dunque, ha avuto una reazione inaspettata nei confronti del suo padrone. I rischi sono stati notevoli, anche in considerazione della stazza del pitbull e del suo potente morso. I familiari, sotto choc per quanto avvenuto, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo quando i medici hanno escluso ulteriori conseguenze.

k.g.