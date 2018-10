Martedì 9 Ottobre 2018, 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Babygang in azione al corso Vittorio Emanuele di Avellino. Tre minorenni tra i 16 e 17 anni e un 18enne sono stati denunciati dalla polizia municipale di Avellino. Gli aggressori davanti a un istituto scolastico di viale Italia, hanno preso lo zainetto di un ragazzo 14enne, e hanno deciso, forse solo perché non avevano altro da fare, di trattenerlo per farsi seguire dal malcapitato studente. Il 14enne è stato costretto a seguirlo nella villa comunale e poi, nelle adiacenze della Chiesa del Rosario, dov'è stato spinto a terra e gli hanno rubato il portafogli con pochi euro, subito consumati nel vicino bar.Alcuni passanti hanno richiamato l’attenzione della polizia municipale. I caschi bianchi del comandante Michele Arvonio sono poi riusciti a bloccare la babygang.