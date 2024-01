Approvato con dieci voti favorevoli, in un concitato consiglio, il bilancio di previsione triennale del comune di Mercogliano.

Ma non si placano le polemiche di quella che attualmente non si sa se è parte della maggioranza o dell’opposizione. Dagli scranni di quest’ultima, infatti, gli ex assessori Marinelli e Ferraro hanno sollevato diverse questioni contro D’Alessio e parte della Giunta.

Vecchi malumori hanno alimentato toni accesi e insulti, in particolare tra il primo cittadino e l’ex assessore al Bilancio, come se non fossero mai stati compagni di squadra. Al primo, il secondo ha contestato persino la recente presentazione, nell’aula Tosone, di un libro su Giulio Andreotti alla presenza di esponenti di destra. «Finto moralista di sinistra» è stata poi l’accusa di D’Alessio a Ferraro.

Una bagarre che va avanti da molto prima della formazione di “Mercogliano Futura” e che sicuramente caratterizzerà i prossimi mesi. Tra le voci in bilancio, il completamento del campo sportivo, la messa in sicurezza dei valloni e del territorio, l'adeguamento del plesso scolastico “Guido Dorso”, la riqualificazione di Capocastello e l'ampliamento del cimitero.

Dal Pnrr, i circa sei milioni previsti per le procedure, già avviate, di demolizione e ricostruzione del centro polifunzionale "Campanello" e della scuola di via Amatucci, e l’ ammodernamento e ampliamento della pubblica illuminazione. Per i profitti si punta anche sul piano delle alienazioni avviato nel 2023, che dovrebbe trovare realizzazione nel prossimo biennio e generare entrate per quasi un milione di euro. Invariate Imu e Tari, Irpef da rivisitare e variate le tariffe relative a mensa e trasporto scolastici.

Una relazione esposta dal neo assessore al Bilancio Barone e dalla quale, secondo il consigliere di minoranza Giacomo Dello Russo, «non si capisce su cosa si vuole puntare».

Approvato anche il Dup 2024-2026. Per Graziano (M5s) «la programmazione vede l’amministrazione tirarsi fuori dal punto di vista politico». Osservazione che ha trovato terreno fertile in Ferraro: «Lo squallido elenco di un sindaco appaltatore, andato in giro per la Campania e a Roma a cercare finanziamenti senza pensare al territorio». Sulla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche, l’acceso botta e risposta D’Alessio-Ferraro con Iovine che ha definito «una caciara» il primo consiglio comunale del nuovo anno».