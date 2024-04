Bagnoli Irpino, meteo Irpinia: torna la neve dopo il grande caldo

È tornata la neve sui monti dell’Irpinia. Le temperature sono precipitate nel giro di pochi giorni e sull’Altopiano del Laceno, Montevergine e Terminio sono ricomparsi i fiocchi di neve che hanno imbiancato il paesaggio. Le temperature hanno raggiunto lo zero e non sono da escludere ulteriori precipitazioni nevose.

Tanti appassionati hanno approfittato nello scenario suggestivo per recarsi sui tre rilievi per escursioni e passeggiate nella neve. Appena domenica scorsa, si registravano oltre 25 gradi in queste tre zone della provincia di Avellino. Neve d’aprile, dunque, non un inverno mite e con pochissimi fiocchi.