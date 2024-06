È stato travolto da una trave mentre effettuava lavori di demolizione di un piccolo rudere in un fondo di sua proprietà. A rimanere ferito un 47enne avellinese. L'episodio si è verificato ieri mattina a contrada Bagnoli.

L'uomo è stato subito soccorso dai suoi familiari che hanno udito le grida d'aiuto. Il 47enne è stato investito in pieno: la trave gli è finita sulle gambe. I sanitari del 118, allertati dai parenti, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Moscati.



Sottoposto alle prime cure e agli accertamenti diagnostici necessari, è stato ricoverato nel reparto di ortopedia. Presso l'abitazione dell'uomo sono intervenute due pattuglie di carabinieri per accertare le cause dell'incidente. I militari dell'Arma hanno ascoltato i familiari per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto che poteva avere conseguenze ben più gravi. Il 47enne era da solo quando stava eseguendo i lavori di abbattimento del rudere che si trova adiacente alla sua abitazione. All'improvviso è ceduta una parte della muratura. Una trave si è staccata ed ha travolto in pieno il 47enne, che non è riuscito a evitare di essere investito.

APPROFONDIMENTI Travolto da una trave: 47enne in codice rosso Evasione da 2 milioni fatture false nel Baianese Avellino, salva la metà dei pini storici: cure ok, si fermano i tagli

L'uomo è rimasto bloccato sotto il pesante metallo della struttura. Sono stati, dunque, i familiari a soccorrerlo. Le sue urla hanno attirato la loro attenzione. Si sono subito precipitati sul posto, prodigandosi per cercare di liberarlo. Aveva le gambe bloccate sotto la struttura di metallo. Dopo averlo estratto hanno allertato un'ambulanza. I sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato presso il nosocomio di contrada Amoretta.



I camici bianchi lo hanno sottoposto agli esami necessari anche per escludere eventuali lesioni interne. Il 47enne ha rimediato traumi in diverse parti del corpo. Si trova attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia.

È stata una domenica da dimenticare per la famiglia del 47enne. Si sono vissuti momenti di notevole paura.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione del capoluogo hanno raccolto elementi utili per ricostruire la dinamica dell'incidente e per verificare anche eventuali responsabilità. Il 47enne aveva avviato i lavori di abbattimento del piccolo rudere di sua proprietà. Pare che l'uomo fosse da solo quando ha iniziato a mettersi all'opera per eseguire quel lavoro. Sono stati diversi i messaggi di vicinanza e di supporto per il 47enne e per i suoi familiari.