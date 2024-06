È stato sottoposto a un intervento chirurgico il 47enne di contrada Bagnoli che l'altro ieri mattina è stato travolto da una trave mentre stava effettuando lavori di demolizione di un rudere in un fondo di sua proprietà nelle periferia cittadina. L'uomo si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Moscati. È sotto la stretta osservazione dei medici. Ha rimediato traumi in diverse parti del corpo e problemi a una gamba. Sottoposti a sequestro, dunque, il rudere e tutta l'area dove è ubicata la vecchia struttura in muratura che il 47enne stava cercando di demolire. Un provvedimento necessario, non solo per procedere ad accertamenti più approfonditi, ma anche per motivi di sicurezza.



I carabinieri della Compagnia di Avellino hanno eseguito un sopralluogo nell'area dove è avvenuto l'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale. L'area interessata è stata transennata e messa in sicurezza dai pompieri. I militari dell'Arma hanno sottoposto a sequestro la struttura in muratura in parte demolita dal 47enne prima di rimanere ferito. Un provvedimento necessario da parte dei carabinieri per poter effettuare ulteriori accertamenti e ricostruire la dinamica dell'incidente. Il piccolo rudere si trova adiacente all'abitazione dell'uomo rimasto ferito.

APPROFONDIMENTI Bagnoli Irpino, schiacciato da una trave Travolto da una trave mentre abbatte rudere Atripalda, tir resta incastrato sotto al ponte, strada chiusa e traffico in tilt

L'incidente si è verificato nella mattinata di domenica 2 giugno. Le conseguenze potevano essere ben più gravi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava svolgendo lavori di demolizione del rudere nella sua proprietà quando all'improvviso si è staccata una grossa trave in legno che lo ha colpito in pieno. Insieme alla trave è venuta giù parte della muratura che pure lo ha travolto. Il 47enne è rimasto intrappolato. Non poteva più muoversi. Ha quindi iniziato a chiedere aiuto. Le urla hanno messo in allarme i familiari che in quel momento si trovavano all'interno dell'abitazione.



I parenti si sono precipitati fuori per soccorrerlo. Una situazione complicata. Il 47enne aveva le gambe bloccate dalla trave, ma nonostante ciò sono riusciti a liberarlo. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. I sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati. Dopo le prime cure e gli accertamenti diagnostici necessari, è stato trasferito nel reparto di Ortopedia e sottoposto a un'operazione chirurgica. Ora è costantemente controllato dai camici bianchi. Intanto, i carabinieri hanno eseguito tutti i rilievi per poter avviare le indagini.



Hanno sentito anche i familiari. I caschi rossi hanno messo in sicurezza la parte del manufatto ancora in piedi, per scongiurare il rischio crolli con conseguenti pericoli per la famiglia del 47enne che abita a pochi passi. L'incidente di domenica mattina ha generato notevole apprensione per i familiari e i residenti di contrada Bagnoli. Il 47enne è arrivato in codice rosso nel nosocomio di contrada Amoretta. Le sue condizioni sono apparse subito serie agli operatori dell'ambulanza del 118. In ogni caso, l'uomo è rimasto sempre vigile, nonostante i forti dolori avvertiti per i vari traumi riportati.

Uno choc per i parenti quando si sono imbattuti in quella scena, con l'uomo bloccato dalla grossa trave di legno e dai calcinacci venuti giù. Comunque, non si sono persi d'animo e hanno subito prestato i primi aiuti al 47enne, in attesa dell'arrivo dei soccorritori.