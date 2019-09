Martedì 24 Settembre 2019, 15:01

I carabinieri della compagnia di Baiano hanno tratto in arresto due fratelli, di 24 e 22 anni, entrambi di Avellino, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I due sono stati fermati a un posto di blocco nella zona del Mandamento baianese. Lo stato di tensione dei fratelli ha portato i militari dell'Arma ad approfondire i controlli, spostandoli presso gli uffici della compagnia di Baiano.All'esito della perquisizione i due giovani sono stati sorpresi in possesso di varie di due grammi di cocaina, un grammo di eroina e cinque grammi di hashish. Il tutto occultato nei loro slip. I due ragazzi sono stati quindi dichiarati in arresto e sottoposti ai domiciliari, in attesa di comparire nella dinanzi al Tribunale per essere giudicati con la formula del rito direttissimo.