Misure cautelari per due 15enni. I carabinieri del comando provinciale di Avellino hanno eseguito l'ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli. I ragazzini devono rispondere di rapina e porto abusivo di armi. I due, insieme ad altri amici di 14 anni, hanno rapinato dello smartphone altri giovanissimi. I fatti sono avvenuti nella villa comunale di Baiano. I responsabili sono tutti della provincia di Napoli. Per i 14enni, vista l'età, non sono stati emessi provvedimenti.