CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 19 Maggio 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Baiano divieto di utilizzo dell'acqua fino a data da destinarsi. L'ordinanza del Comune di Baiano è arrivata venerdì sera dopo il riscontro delle analisi effettuate dall'azienda sanitaria di Avellino nei giorni scorsi. Due prelievi in due zone diverse del paese (piazza Padre Pio e la zona del distretto sanitario) hanno evidenziato lievi livelli di contaminazione da batteri coliformi: immediato il provvedimento dell'ente amministrato dal sindaco Enrico Montanaro che tenendo fede agli esami prodotti dall'Asl attraverso l'agenzia regionale per l'ambiente ha imposto lo stop all'utilizzo per uso alimentare. Si potrà invece ricorrere all'acqua del rubinetto per uso domestico, per lavarsi o per altre attività non alimentari.