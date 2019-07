Baiano, il metrostar per Napoli deraglia in stazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Luglio 2019, 08:14

La quotidiana Odissea della ex Circumvesuviana si arricchisce di un nuovo sconcertante episodio. Ieri pomeriggio un treno Metrostar in partenza da Baiano è deragliato uscendo dal percorso della strada ferrata a poca distanza dalla successiva fermata Avella-Sperone. Nessun ferito tra i sei passeggeri che avevano staccato il biglietto per raggiungere le stazioni della tratta Baiano-Nola-Napoli e nessuna conseguenza anche per il personale di bordo.