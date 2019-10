CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 3 Ottobre 2019, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bimba di 2 anni e mezzo esce dalla sua classe della scuola dell'Infanzia, si dirige verso il portone, poi varca il cancello e s'incammina lungo la strada principale, percorre circa 250 metri fino alla farmacia, dove viene vista da un'amica della madre che la blocca, la prende per mano, le chiede dove stesse andando tutta sola e la piccola risponde impaurita: «Mamma, casa».A quel punto la donna telefona alla madre della bambina, prima di tutto la rassicura, poi le racconta l'accaduto. La mamma è comprensibilmente furiosa, dice all'amica che in attesa del suo arrivo deve riaccompagnare la piccola laddove dovrebbe essere: alla scuola dell'Infanzia. Già la scuola, dove le maestre neppure si erano accorte che la bambina fosse uscita e che non era più in classe con gli altri compagni.