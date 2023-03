Avellino: ragazzino di 12 anni investito davanti alla Villa Comunale, ricoverato in codice rosso

Un bambino di 12 anni è stato investito ad Avellino, lungo corso Europa, nei pressi della Villa Comunale e della Biblioteca Provinciale.

L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino.

Ora si trova ricoverato in Pediatria, sotto osservazione, per lesioni al volto e agli arti inferiori. Sul luogo dell’incidente è giunta la Polizia per stabilire l’esatta dinamica dell’investimento e per dare assistenza. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per definire la sequenza dell’accaduto.