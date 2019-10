Martedì 22 Ottobre 2019, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 08:55

Arrivano i carabinieri e i ladri abbandonano la contasoldi in strada. Alle 4.30, a Montoro, tentato furto alla UBI-Banca Popolare di Ancona.Forzata la porta antipanico, i malviventi si sono introdotti all’interno dell’istituto di credito e prelevato la macchina contasoldi del cassiere. L' intervento dei Carabinieri delle Stazioni di Montoro Inferiore e Forino ha messo in fuga i malviventi.Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano.