Banda del buco ruba nei tabacchi, ladri inseguiti dall'Irpinia fino al Salernitano

In azione la banda del buco in Irpinia. I ladri sono stati anche intercettati e inseguiti fino alla provincia di Salerno. A Cassano Irpino, Lioni e Manocalzati, sono stati perpetrati tre furti presso differenti bar tabacchi: rubate principalmente stecche di sigarette e denaro contante prelevato dai registratori di cassa.

Relativamente ai furti perpetrati a Lioni e Manocalzati, i malviventi sono penetrati nei due esercizi commerciali (entrambi ubicati in aree di servizio lungo l’Ofantina), attraverso un foro praticato in una parete esterna: disturbati dal sistema d’allarme, i ladri si sono dati alla fuga immediatamente prima dell’arrivo dei carabinieri. Inseguita dalla gazzella, la potente Audi di colore scuro con a bordo i delinquenti (tutti con volto travisato), è riuscita a far perdere le tracce all’altezza dello svincolo per Contursi.

Al momento, sono in corso una serie di accertamenti da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, al fine di ottenere ulteriori informazioni utili all’identificazione dei responsabili.

Al vaglio degli inquirenti anche le immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati.