Presi i presunti componenti di una banda di ladri. Sarebbero gli autori di ventidue furti in abitazioni della provincia di Avellino. I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno dato esecuzione a due misure coercitive, emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo irpino. Certosine indagini da parte degli uomini dell’Arma sotto il coordinamento della magistratura avellinese ha permesso di raggiungere il risultato. In Irpinia si contano decine di raid nelle case. © RIPRODUZIONE RISERVATA