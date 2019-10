Non gli versa da bere, un marocchino di 50 anni ferisce il barista. Momenti di tensione in un bar del centro di Avellino. L’episodio di violenza si è verificato in un locale pubblico di via Guarini, a ridosso del Tribunale. Il 50enne, forse in preda ai fumi dell’alcol, ha aggredito il titolare, colpendolo con un posacenere al volto. Il barista ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale “Moscati” di Avellino per le ferite riportate. Il marocchino è stato fermato dagli agenti della Sezione Volanti della Questura. Ha rimediato una denuncia. © RIPRODUZIONE RISERVATA