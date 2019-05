Domenica 26 Maggio 2019, 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volata scudetto basket, nulla da fare per la Sidigas Avellino che pure aveva fatto sognare l'impresa trascinando la sfida fino alla bella: in gara cinque contro l'Olimpia Milano al Forum gli irpini hanno ceduto sullo score di 92 a 76. Nunnally realizza 25 punti per i padroni di casa, dall'altra parte a far meglio è Harper con 22. Nella prima semifinale l'Olimpia incontrerò la DInamo Sassari.