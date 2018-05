Basket, Sidigas e Sacripanti verso il divorzio

Martedì 22 Maggio 2018, 02:04 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 02:04

Il personaggio attorno a cui gira tutto il futuro del club è Stefano Sacripanti. Ieri l’agente dell’allenatore della Sidigas, Virginio Bernardi, è tornato in Italia, dopo un viaggio negli Stati Uniti. Il ciclo del tecnico in Irpinia appare terminato, ma non sono da escludere sorprese, perché in giro ci sono voci di una possibile prosecuzione del rapporto. «Quando sono venuto ad Avellino l’ingegnere De Cesare mi ha chiesto una salvezza tranquilla e che i playoff sarebbero stati un sogno – afferma il coach – i sogni li abbiamo oltrepassati. Il futuro non so cosa prevede, Avellino mi è entrata nel cuore, aspetterò notizie dalla proprietà. Credo si sia sviluppato un club di un certo livello. La vera delusione di quest’anno è non aver raggiunto la semifinale playoff».Il coach replica a chi parla di una possibile fine di un ciclo «questo lo deciderà la proprietà, magari ne parleremo insieme».