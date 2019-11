Cinque persone indagate per il ferimento del cacciatore di 38 anni di Avellino avvenuto nel fine settimana in Alta Irpinia, nelle campagne di Caltri. Il 38enne è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi. I cinque indagati, che sono di Forino e di Rapone (Potenza), sono difesi dagli avvocati Annibale Schettino, Carolina Schettino e Giovanni Carnevale. Oltre alle lesioni colpose, è contestato a loro il fatto di aver cacciato selvaggina in un periodo non previsto dalla legge. Le indagini sono condotte dai carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA