La Befana arriva in Pediatria. Doni e dolciumi per i piccoli pazienti dell'ospedale Moscati di Avellino. Grande gioia e tanta sorpresa per i bimbi degenti. La Befana è arrivata a bordo di un'autoscala. Nel rispetto delle norme anti-Covid, i doni sono stati consegnati al personale medico che poi ha provveduto alla distribuzione.

L'iniziativa è stata promossa dai Vigili del Fuoco di Avellino insieme al personale dell'Associazione nazionale dell'UNICEF. L'evento è giunto alla decima edizione. L'obiettivo è di far sentire la vicinanza e l'affetto ai bimbi ricoverati. All'iniziativa era presente il comandante provinciale dei caschi rossi, Mario Bellizzi.

