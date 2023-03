Salvini ad Avellino per i bus IIa

«Volevo visitare ad Avellino una delle aziende che producono autobus elettrici, perche abbiamo questa furia elettrificante, poi chiedo: dove li compriamo i bus? In Cina. Mettersi mani e piedi nelle mani di qualcun altro non e saggio, quindi tornero ad Avellino per visitare l’azienda che produce in Italia». Cosi il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini che inaugura i lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano, nuova Linea Alta Velocita/Alta Capacita Napoli-Bari.