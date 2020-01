Niente mercato, niente terminal. La protesta di oltre 100 ambulanti sbarra la strada ai bus dell'Air e li costringe al dietrofront: clamorosa falsa partenza per il nuovo capolinea voluto dal sindaco, Gianluca Festa, nel Piazzale dello stadio. Commercianti inferociti e pullman in ritirata nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'avvio ufficiale della rivoluzione dei servizi in città. Invece è il caos. La protesta prende forma nelle primissime ore della mattinata. Decine e decine di camion raggiungono via De Gasperi, nonostante l'ordinanza del primo cittadino datata 4 gennaio abbia sospeso il mercato bisettimanale in ragione dell'allocazione del nuovo capolinea dell'Air nel piazzale degli Irpini. Sono per lo più gli ambulanti del Napoletano e del Salernitano, ma non mancano molti commercianti irpini. I venditori sostengono di non aver ricevuto la notifica della sospensione e bloccano via De Gasperi. Impossibile per i pullman attestarsi sullo Stadio, Carabinieri, Digos e Polizia municipale chiudono momentaneamente un'affollatissima via de Gasperi. I mezzi occupano i lati della carreggiata, quelli dell'Air vagano per la città, mentre il piazzale dello stadio resta vacante in maniera surreale. Gli ambulanti in strada a protestare contro l'amministrazione e chiedono la revoca delle ordinanze. «Ci hanno tagliato letteralmente le gambe. dice l' alimentarista Sabino Infante - Ora confidiamo nel Prefetto e nel Tar». Se Festa ha detto a «Il Mattino» che chi pagherà le imposte potrà andare presto a Campo Genova, l'esercente risponde così: «Qui nessuno è in regola, perché ci sono procedimenti in atto. Certo, abbiamo la volontà di regolarizzarci, ma non possiamo aspettare i loro tempi». Molti lamentano di non aver ricevuto nulla. Si sono presentati per fare il mercato e hanno fatto la doccia gelata. «Al caro sindaco vorrei chiedere cosa devo fare io con i 2.000 euro di fiori acquistati per la vendita. dice un fioraio - Parliamo di merce deperibile. Devo buttarli? A me assicura non è stato notificato niente. Siamo di fronte ad un enorme abuso di potere». Stesso ragionamento per un giovane venditore di olive e spezie: «Chi ce lo rimborserà questo mese di mancato lavoro? Ci sarà restituita una parte di quello che abbiamo perso? E come lo quantifichiamo? Il sindaco farebbe meglio a pensare di risolvere altri problemi. Altrimenti afferma - per sabato prossimo non vedo un clima particolarmente pacifico». Alessio Beneduce, commerciante di monili, assicura di essersi messo in regola con grande fatica. Ma la sospensione tiene dentro tutti: «Se davvero volessero aiutare chi lavora insorge - chiederebbero le imposte solo da chi deve versarle. Siamo pronti a protestare contro questa ingiustizia». Intanto il terminal bus dell'Air è stato bloccato. «Loro hanno fatto altrettanto con la nostra tavola e il nostro pane quotidiano. replica una donna - Il sindaco se ne rende conto?». Francesco Simonetti, ambulante dell'Asso Avi, ricorda un altro particolare: «Siamo sotto attacco da agosto, da quando il sindaco ci chiese di sospendere il mercato per metterci le giostre. Allora fu fermato dal Prefetto. Ora ironizza siamo alla dieta-autobus. Una dieta per noi troppo dannosa». Così, nella seconda parte della mattinata, la protesta si sposta in Prefettura. Le associazioni degli ambulanti incontrano il vice prefetto vicario, Silvana D'Agostino. Al termine, Peppino Innocente, vice presidente di Confesercenti, riferisce: «Le motivazioni del sindaco sono confusionarie e ingiuste. Il Prefetto lo convocherà al più presto ad un tavolo. Noi chiediamo un intervento per la revoca delle ordinanze. E adiremo le vie legali». Infatti nel pomeriggio Confesercenti ha impostato il suo ricorso dal proprio legale: «Per venerdì annuncia il direttore Antonello Tarantino - saremo pronti a presentarlo, così il sindaco vedrà se siamo decisi o no ad agire». Anche Marrigo Rosato, referente dell'Associazione nazionale degli ambulanti, non usa giri di parole: «Non solo ricorreremo al Tar, ma faremo promuovere anche interrogazioni parlamentari contro questo abuso senza precedenti».

